LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Erfurt (ots) - Unbekannte brachen gestern in den frühen Abendstunden in eine Doppelhaushälfte in Erfurt ein. Der 40-jährige Eigentümer hatte sein Haus für gerade einmal 90 Minuten verlassen. Diebe nutzten diesen Umstand aus. Sie gelangten mit Gewalt über ein Fenster in das Haus in der Löbervorstadt. Hier hatten es die Täter auf Technik abgesehen. Es wurden elektronische Geräte im Wert von fast 5.000 Euro ...

