POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 240 - Autofahrerin verunglückt tödlich

Eschweiler (ots)

Freitagnachmittag (29.07.2022) gegen 17 Uhr kam es auf der Rue de Wattrelos (L 240) auf Höhe der Überführung (Nierhausener Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw; eine 70-jährige Stolbergerin verstarb noch am Unfallort. Der Unfall ereignete sich nach jetzigem Kenntnisstand wie folgt: Die 70-Jährige befuhr die L 240 in Fahrtrichtung Alsdorf - aus bislang ungeklärtem Grund steuerte sie ihren Kleinwagen jedoch auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zunächst mit einem ihr entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Herzogenrathers zu einem seitlichen Kontakt - sein Pkw schleuderte daraufhin in den Straßengraben; die Insassen blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Anschließend stieß das Auto der 70-Jährigen dann frontal gegen ein weiteres ihr entgegenkommendes Fahrzeug eines 30-jährigen Stolbergers. Durch den Zusammenstoß überschlug sich ihr Kleinwagen und kam auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn stark beschädigt auf dem Dach zum Liegen. Trotz direkt eingeleiteter erste Hilfe Maßnahmen und medizinischer Versorgung durch die Rettungskräfte, verstarb die 70-Jährige noch am Unfallort. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Infolge dieses Zusammenstoßes ereignete sich direkt dahinter ein Auffahrunfall: Ein 29- Jähriger Alsdorfer, der ebenfalls in Richtung Alsdorf unterwegs war, bremste stark ab, als er das Unfallgeschehen vor sich wahrnahm. Eine 19- jährige Alsdorferin kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Beide blieben unverletzt.

Der Opferschutz der Aachener Polizei hat Kontakt zu den Beteiligten und den Angehörigen aufgenommen.

Die Örtlichkeit musste, aufgrund der Maßnahmen des Unfallaufnahmeteams der Polizei Köln und für die anschließende Fahrbahnreinigung, für mehrere Stunden komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Vier der fünf Pkw wurden abgeschleppt, es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

