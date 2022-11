POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und des Polizeipräsidiums Pforzheim:

Polizeipräsidium Pforzheim

29-Jähriger nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Mehrere Polizeistreifen sowie ein Diensthund begaben sich am Dienstagmittag nach Pforzheim-Dillweißenstein, nachdem in der Hirsauer Straße eine unerwünschte männliche Person gemeldet worden war, welche die Mieter bedroht und aus deren eigener Wohnung verwiesen habe. Durch die von den Wohnungsnehmern erhaltenen Schlüssel betraten die Beamten die Wohnung, in der sich der Mann, ein 29-jähriger irakischer Staatsbürger, alleine aufhielt. Als dieser die Polizeibeamten erkannte, ging er unvermittelt mit Schlägen und Tritten auf die Beamten los. Nur unter Einsatz des Schlagstocks sowie mit Hilfe eines Polizeihundes war es schließlich möglich, den 29-Jährigen vorläufig festzunehmen. Dieser hatte sich dabei zunächst selbst von zwei Bissen durch den Polizeihund unbeeindruckt gezeigt. Die Bissverletzungen des 29-Jährigen wurden im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt. Drei Polizeibeamte erlitten durch die Widerstandshandlungen derartige Verletzungen, dass sie ihren Dienst nicht weiter fortsetzen konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - erließ ein Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts Pforzheim am Mittwochmittag gegen den 29-Jährigen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Dem Beschuldigten wird tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Nötigung vorgeworfen.

Simone Unger, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim -

