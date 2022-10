LPI-GTH: Kollision mit Poller

Eisenach (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurden drei Fensterscheiben eines Gebäudes in der Schmelzerstraße zerstört. Durch Zeugenhinweise konnte die Tatzeit bereits auf etwa 02.30 Uhr festgelegt werden. Personen, die in dieser Nacht ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0247887/2022 zu melden. (mm) Rückfragen ...

mehr