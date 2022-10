LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden drei Parkbänke oberhalb des örtlichen Supermarktes Am Rotberg durch bisher Unbekannte dergestalt beschädigt, dass Holzlatten herausgerissen und auf die Parkflächen des Lebensmittelmarktes geworfen wurden. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Zeugen, welche in besagter Nacht im Bereich des Tatortes verdächtige ...

