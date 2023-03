Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Marnheim (ots)

Am 19.03.23, gegen 18:03Uhr, kam es auf der B 47, bei Marnheim, zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem PKW die B 47 aus Richtung Albisheim kommend und wollte an der Einmündung B 47/L 401 nach rechts in Richtung Bolanderhof abbiegen. An der Einmündung steuerte der Fahrzeugführer anstatt nach rechts geradeaus über den Einmündungsbereich und kam im Gebüsch zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung feststellen. Ein durchgeführter Test bestätigte dies und ergab einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell