POL-KN: (Konstanz) Gegen geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots) - Am Sonntagabend, kurz nach 18 Uhr, ist ein Abfallcontainer in der Hafenstraße in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Vermutlich hatte eine noch glimmende und im Container entsorgte Zigarettenkippe die darin befindlichen Fastnachtsabfälle in Brand gesteckt. Die eingesetzte Feuerwehr Konstanz konnte den Brand schnell löschen. Sachschaden war nicht entstanden. Rückfragen bitte ...

