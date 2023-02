Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Konstanz (ots)

Ein 33-jähriger Mann hat am Sonntagabend unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln auf der Radolfzeller Straße einen Auffahrunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der 33-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit einem Audi A3 auf der Radolfzeller Straße unterwegs, als er im Bereich der Abzweigung Mühlenweg gegen das Heck eines verkehrsbedingt haltenden Skodas einer 50-jährigen Autofahrerin prallte. Ohne sich um den angerichteten Schaden an den beiden Autos in Höhe von weit über 10000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Wollmatingen. Mit dem von der Skoda-Fahrerin abgelesenen Kennzeichen des Audis konnte der Mann durch eine eingesetzte Streife schließlich an seiner Wohnadresse ermittelt werden. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Nach einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der Mann nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, der Verursachung des Unfalls sowie wegen der folgenden Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell