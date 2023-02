Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L 219, Litzlestetten - Mainau) Von der Straße abgekommen - 7000 Euro Schaden

Konstanz, L 219, Litzlestetten - Mainau (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an einem Mercedes der B-Klasse ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 219 zwischen Litzlestetten und der Insel Mainau im Bereich einer leichten Rechtskurve ereignet hat. Der 79-jähriger Fahrer des Mercedes war gegen 14.50 Uhr in Richtung Insel Mainau unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von der Straße abkam, mehrere kleine Bäume streifte und schließlich mit dem Wagen gegen einen größeren Stein prallte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos.

