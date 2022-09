Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Erfolgreiche Vermisstensuche nach 6-Jährigem

Gaggenau (ots)

Die Suche nach einem 6-Jährigen endete am frühen Freitagabend glücklicherweise erfolgreich. Der Junge befand sich mit seinem Vater und seiner Schwester auf einem Spielplatz bei den Sportanlagen in Gaggenau Bad Rotenfels. In einem unbeobachteten Moment entfernte er sich gegen 17:30 Uhr in unbekannte Richtung. Nachdem zunächst erfolglos in Eigenregie nach dem Ausreißer gesucht wurde, wurde auch die Polizei verständigt. Mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber begannen die Suchmaßnahmen. Gegen 19:30 Uhr teilte eine Anwohnerin mit, dass ein ihr unbekannter Junge in ihrem Garten spielen würde. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den kleinen Abenteurer, der wohlbehalten an seinen Vater übergeben werden konnte.

/ CME

