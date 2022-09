Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer soll im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Donnerstag, 18 Uhr, durch fehlende Sorgfalt im Straßenverkehr einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der nun Flüchtige hat hierbei einen VW, welcher ordnungsgemäß am Straßenrand in der Bannherrenstraße geparkt war, beschädigt. Zeugen des Unfall, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug und/oder des Fahrers geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell