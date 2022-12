Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täte brachen am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 19:10 Uhr in ein Wohnhaus im Laußnitzer Weg in Aidlingen ein. Mutmaßlich versuchten sie zunächst ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang verschafften sie sich gewaltsam über eine Türe im Obergeschoss Zugang zu den Wohnräumen. Im Anschluss durchwühlten die Einbrecher nahezu alle Zimmer im Obergeschoss des Wohnhauses. Ob ihnen etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Ebenso ist der entstandene Sachschaden noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

