POL-HB: Nr.: 0362 --Einbruch in der Bahnhofsvorstadt

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 14.06.2023, 06:20 - 06:30 Uhr

Ein Einbrecher stieg am Mittwochmorgen in eine Wohnung in der Bahnhofsvorstadt ein. Der Mann verletzte dabei einen 63-Jährigen mit Pfefferspray und erbeutete Wertsachen.

Der Unbekannte drang gegen 06:20 Uhr durch eine Balkontür in die erste Etage eines Mehrparteienhauses in der Contrescarpe ein und durchsuchte die Wohnung. Der 63 Jahre alte Mann befand sich im Badezimmer und wurde durch Geräusche aufmerksam und öffnete die Tür. Der Einbrecher sprühte ihm daraufhin Reizgas ins Gesicht, schnappte sich unter anderem mehrere Handys und ein Tablet und flüchtete mit der Beute über den Balkon in Richtung Bürgermeister-Smidt-Straße.

Die Polizei fragt: Wer hat Mittwochmorgen in der Contrescarpe, im Bereich der Bürgermeister-Smidt-Straße, eine verdächtige Person gesehen? Der Räuber soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug vermutlich eine blaue Kappe. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

