LPI-G: Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette

Altenburg (ots) - Nobitz. Polizisten aus Altenburg wurden am 14.05.2023 gegen 00:30 Uhr nach Löhmigen gerufen. Dort belästigte ein alkoholisierte 47-Jähriger (2,2 Promille) eine Anwohnerin. Als ihm die Beamten einen Platzverweis aussprachen, kam er diesem nicht nach. Vielmehr trat er in Richtung der Polizisten, als diese ihn abführen wollten. Schlussendlich kam er in Polizeigewahrsam und konnte dort seinen Rausch ...

