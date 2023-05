LPI-G: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Gera (ots) - Gera. Durch einen Verkehrsunfall erlitt ein 7-jähriger Junge am 12.05.2023 gegen 14:45 Uhr leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor wollte das Kind einen Fußgängerüberweg in der Nürnberger Straße überqueren. Hierbei übersah eine Volvo-Fahrerin (65) das Kind und touchierte es. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. (TL) Rückfragen bitte ...

