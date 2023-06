Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0363 --Polizei nimmt Räuber in Vegesack fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Lindenstraße Zeit: 15.06.2023, 01.40 Uhr

Zwei Männer versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Vegesack, ein Fahrrad zu entwenden und einer Frau die Handtasche zu rauben. Beides misslang, die Polizei nahm die Räuber auf der Flucht fest.

Die beiden 29 und 46 Jahre alten Männer waren im Begriff in der Lindenstraße ein Fahrrad zu stehlen. Als sie mitbekamen, dass sie von einer Radfahrerin beobachtet wurden, ließen sie davon ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Alter Schulweg. Die Frau rief die Polizei und folgte dem Duo. An einer Ecke lauerte ihr plötzlich einer der beiden Männer auf und versuchte, ihr die Handtasche zu rauben. Die 49-Jährige stürzte mit ihrem Rad, sie blieb aber unverletzt. Der Täter nahm unverrichteter Dinge die Beine in die Hand, was aber nichts nützte, denn die alarmierten Einsatzkräfte konnten zunächst ihn und wenige Minuten später seinen Komplizen auf der Flucht festnehmen. Während der 46 Jahre alte Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, dauert die Haftprüfung bei dem 29-Jährigen an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell