Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Fachkräfte von morgen erhalten beim Girls' und Boys' Day 2023 Einblicke ins Landeskriminalamt NRW

Düsseldorf (ots)

Im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) arbeiten über 1.800 Kolleginnen und Kollegen mit Fachwissen in verschiedensten Bereichen. Das sind neben Polizistinnen und Polizisten zahlreiche Menschen mit Expertise aus Wissenschaft, IT, Recht und vielem mehr. Einblicke in diese spannenden Arbeitsfelder erhielten am diesjährigen Girls' und Boys' Day (27. April 2023) 34 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Die Mädchen und Jungen erfuhren bei Workshops anschaulich und praxisnah, wie vielfältig, zukunftsweisend und vernetzt in der Landesoberbehörde der Polizei NRW gearbeitet wird, um Kriminalität zu bekämpfen.

Ob Elektrotechnik oder Medientechnologie, die Aufgaben einer Vermessungsingenieurin oder das Tätigkeitsfeld einer IT-Kauffrau - die Girls sahen viele moderne Geräte und lernten den jeweiligen Einsatz dieser besser kennen. Sie erfuhren zum Beispiel, dass das Verhör eines Zeugen oder einer Zeugin über eine Videokonferenz abgehalten werden kann und spielten dies sogleich durch. An interessierten Fragen mangelte es nicht. "Nehmt uns ruhig ins Verhör und lasst euch alles erklären", so Ingo Wünsch, Direktor des LKA NRW, direkt zu Beginn des abwechslungsreichen Tages. Dieser Aufforderung kamen die Jugendlichen gerne nach.

Bei den Boys stand unter anderem das Thema Fotografie im Mittelpunkt eines Workshops. Schnell stellten die Teilnehmer dabei fest, dass an an die Fotos von Tatorten ganz bestimmte Ansprüche gestellt werden. An einem nachgestellten Tatort mit Spuren aus Kunstblut und mit Patronenhülsen auf dem Boden wurde geübt, was alles zu beachten ist. Dafür wurde - so wie es üblich ist - im Vorfeld Schutzkleidung angelegt. Die Jungen setzten sich zudem mit dem Themenfeld Biologie auseinander und erfuhren mehr über die Verwaltungsarbeit des LKA NRW.

Mit Blick in die Zukunft sind die Girls und Boys sowie das LKA NRW gemeinsam einen Schritt voraus. "Die Suche nach den Besten können wir schließlich nicht früh genug beginnen", sagt Ingo Wünsch. "Die jungen Leute gehen ihre ersten Schritte auf dem Weg ins Berufsleben und wir können uns ihnen als potentieller Arbeitgeber präsentieren." Dass der Aktionstag die Chance dazu bietet und sich sowohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demgegenüber aufgeschlossen zeigen, begrüßt der Direktor des LKA NRW sehr.

Der Girls' und Boys' Day findet auf Initiative des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben einmal jährlich statt und soll dazu beitragen, die Berufschancen von Mädchen und Jungen in zukunftsträchtigen Berufsfeldern zu verbessern. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat sich 2023 erstmalig beteiligt.

Original-Content von: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen