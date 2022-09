Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Drei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 05.40 Uhr auf der Bundestraße 3 Höhe Ettlingen wurden drei Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 64-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 3 in Richtung Norden. Höhe Ettlingen versuchte er nach links in Richtung der Landstraße 607 abzubiegen. Hierbei nahm der 64-Jährige offenbar einen entgegenkommenden Peugeot nicht wahr und es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei verletzten sich beide Fahrer und ein Beifahrer leicht. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es in Richtung Rastatt zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der Verkehrsdienst Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

