POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrt einer 36-Jährigen endet am Laternenmast - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Karlsruhe (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag gegen 10.40 Uhr auf der Landstraße 554 zwischen Gochsheim und Münzesheim wurde eine Person schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 24-jährige Fahrer eines Fords von Gochsheim in Richtung Münzesheim. In einer Kurve kam der Fordfahrer ...

