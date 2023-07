Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Werkzeugartikel aus Garage entwendet

Ochtrup (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (05.07.23) wurde in der Zeit von 19.00 Uhr bis 06.15 Uhr eine Garage an der Droste-Hülshoff-Straße in Ochtrup aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine seitliche Garagentür auf. Entwendet wurden mehrere, hochwertige Werkzeugartikel der Marke Makita.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ochtrup unter folgender Telefonnummer zu melden 02553 / 9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell