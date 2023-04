Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Auto brennt in Garage - schnelles Eingreifen der Feuerwehr kann Ausbreitung verhindern

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am Samstag, den 15. April 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel und Geestenseth gemeinsam gegen 15:24 Uhr in die Straße Im Ortmoor alarmiert. Laut Leitstelle sollte hier eine Garage, welche direkt im bzw. am Haus integriert war, brennen. Nach Ankunft der ersten Feuerwehrkräfte wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz in die Garage geschickt, um hier weiter zu erkunden und die Brandbekämpfung einzuleiten.

Während dieser Maßnahmen konnte festgestellt werden das es sich um einen brennenden Mercedes Benz handelte. Durch den Trupp unter Atemschutz wurde dieser zügig nach draußen gerollt um ein Übergreifen der Flammen, auf das restliche Wohnhaus, zu vermeiden. Die Feuerwehr kontrollierte abschließend die Garage, benetzte den Pkw mit Schaum und lüftete sowohl Garage, als auch Wohnhaus. Zur Brandursache, sowie der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine weitere Auskunft geben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell