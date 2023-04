Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zwei Pkw kollidieren - 89-jähriger Sellstedter bei Unfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Mittagsstunden, des 11. April 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt, Schiffdorf und Geestenseth gemeinsam mit Einsatzkräften von Rettungsdienst und Polizei gegen 12:15 Uhr in die Geestensether Straße nach Sellstedt alarmiert. Anrufer meldeten einen erheblichen Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw kollidierten, ein Pkw auf der Seite lag und in ihm eine Person eingeklemmt sein sollte. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Der 89-jährige Fahrer des roten VW konnte bereits selbständig und ohne große Verletzungen sein Fahrzeug, durch das Schiebedach, verlassen. Der Fahrer des zweiten Fahrzeuges landete mit seinem Auto im Seitengraben, blieb aber auch unverletzt.

Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der 89-jährige Sellstedter wurde leichtverletzt, zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei zunächst die Einsatzstelle, konnte jedoch zügig die Einsatzstelle verlassen, da keine weitere Gefahr bestand. Zur Unfallursache oder Schadenshöhe kann durch die Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell