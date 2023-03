Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Servicearbeiten lösen Brandmeldeanlage aus

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Vormittagsstunden, des 10. März 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden gemeinsam um 10:35 Uhr in den Neufelder Weg nach Spaden alarmiert. In einem Einrichtungshaus löste zuvor die automatische Brandmeldeanlage aus, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Bereits kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es fanden Servicearbeiten statt, wodurch die Brandmeldeanlage auslöste. Es bestand hier keine Gefahr, sodass die Feuerwehr nicht tätig werden musste.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell