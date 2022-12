Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wieder bestehlen falsche Wasserwerker Seniorin

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann gab sich am Dienstagnachmittag (13. Dezember) gegen 13.30 Uhr gegenüber einer älteren Frau aus Heinsberg als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Unter einem Vorwand gelang es ihm, in die Wohnung gelassen zu werden. Während die ältere Dame mit dem Unbekannten zusammen das Badezimmer aufsuchte, gelangten nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei weitere Personen unbemerkt ebenfalls in die Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit gestohlenem Schmuck entfernten sich die Diebe schließlich. Laut Beschreibung war der angebliche Wasserwerker etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, zirka 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er war dunkel gekleidet, wirkte südländisch und hatte kurze dunkle Haare. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat im Bereich der Liecker Straße gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell