Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Umgestürzter Baum blockiert Straße - Feuerwehr sorgt für freie Fahrt

Schiffdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden, des 21. März 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf um 6:35 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. Auf der Straße lag ein großer umgestürzter Baum, welcher die gesamte Fahrbahn blockierte. Mittels Motorkettensäge wurde der Baum zerkleinert und an die Seite geräumt. Nach ca. 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden und die Straße war wieder frei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell