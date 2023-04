Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Schiffdorf (ots)

Am 12. April 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf um 11:24 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst in die Hermann-Löns-Straße nach Schiffdorf alarmiert. Hier sollte sich in einem Haus laut Notruf eine hilflose Person befinden, aufgrund der Situation dass man von einer verschlossenen Tür ausging wurde also die Feuerwehr zur Türnotöffnung mit alarmiert. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnte die Tür mit einem Schlüssel geöffnet werden und die hilflose Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt werden. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst noch beim Abtransport in ein Krankenhaus und konnte den Einsatz beenden.

