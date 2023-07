Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Brand einer Doppelhaushälfte

Neuenkirchen (ots)

In Sankt Arnold ist am Montag (03.07.23) in der Gerhart-Hauptmann-Straße 20 eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache gegen 19.20 Uhr aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die betroffene Haushälfte ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell