Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum: Einbruch in Wohnhaus

Rheine (ots)

In Rheine-Mesum sind zwischen Sonntagabend (02.07.2023), 18.30 Uhr und Montagvormittag (03.07.2023), 10.00 Uhr, Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bürgerstraße eingestiegen. Wie es den Tätern gelang in das Haus einzudringen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Haus öffneten sie Kommoden und Schränke und suchten nach Diebesgut. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen Laptop und eine Kreditkarte. Der Schaden beläuft sich auf einen geringen viertstelligen Euro-Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache Rheine entgegen unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

