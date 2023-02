Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0083 --Beziehungsstreit eskaliert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Langemarckstraße Zeit: 06.02.2023, 01:10 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag eskalierte offenbar ein Beziehungsstreit in der Neustadt zwischen einer 38 Jahre alten Frau und einem 48-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen verletzte die Frau ihren Partner mit einem Messer so schwer, dass dieser lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 1:10 Uhr alarmierte die 38-Jährige eigenständig den Notruf der Feuerwehr, nachdem sie ersten Ermittlungen zufolge ihren 48-jährigen Partner in der gemeinsamen Wohnung in der Langemarckstraße mit einem Messer im Bein verletzt haben soll. Zuvor soll das Paar in Streit geraten sein. Einsatzkräfte der Polizei übernahmen die Erstversorgung des 48-Jährigen. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Eine Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

