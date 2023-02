Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0080 --Polizei nimmt Antänzer fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall Zeit: 05.02.2022, 00.50 Uhr

Ein 17-Jähriger entwendete in der Nacht zu Sonntag einem 26 Jahre alten Mann im Ostertor durch den so genannten Antanztrick das Portemonnaie. Einsatzkräfte nahmen den Dieb auf der Flucht fest.

Der Jugendliche, flankiert von drei weiteren Personen, näherte sich dem 26-Jährigen am Sielwalleck und rempelte ihn an. Er hakte sich mit seinem Bein bei ihm ein, lenkte den Mann damit ab und schnappte sich das Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche. Die Beute wurde an einen Begleiter weitergereicht und das Quartett nahm die Beine in die Hand. Der mutmaßliche Haupttäter konnte wenig später noch in Tatortnähe von der Polizei festgenommen werden. Die Polizei prüft nun, ob er auch für eine ähnliche Tat eine Stunde zuvor in Gröpelingen in Frage kommt. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen, auch zu seinen Kumpanen, dauern an.

Der Antanztrick ist eine bekannte Form des Trickdiebstahls. Der Taschendieb tritt vermeintlich freundlich auf, begrüßt das Opfer überschwänglich, klatscht es ab und nimmt es in den Arm, um mit ihm zu tanzen oder stellt sein Bein zwischen das des Opfers um ihm einen Fußballtrick zu zeigen. Diese Unachtsamkeit nutzt der Taschendieb oder ein Komplize aus, um Wertsachen zu entwenden. Bevorzugte Beute sind Handys, Goldketten und Portemonnaies. Leichtes Spiel haben die Täter bei alkoholisierten Personen. Die Polizei Bremen rät daher: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und tragen Sie weder Handy noch Portemonnaie lose in der Hosentasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Zeigen Sie Unbekannten nicht Ihr Handy. Die Frage nach der Uhrzeit, könnte ein Trick sein, um einen Diebstahl oder Raub vorzubereiten.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell