POL-HB: Nr.: 0077--Straßenräuber erbeuten Halskette

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße Zeit: 30.01.2023, 08:45 Uhr Einsatzkräfte stellten am Montagmorgen in der Bahnhofsvorstadt einen 25 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, zuvor in einem Bus eine Scheibe eingeschlagen zu haben. Außerdem prüft die Polizei Zusammenhänge zu weiteren Sachbeschädigungen in Linienbussen in den letzten zwei Wochen. Gegen 08:45 Uhr machten Fahrgäste in ...

mehr