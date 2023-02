Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0073 --Nach Vandalismus im Bus gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße Zeit: 30.01.2023, 08:45 Uhr

Einsatzkräfte stellten am Montagmorgen in der Bahnhofsvorstadt einen 25 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, zuvor in einem Bus eine Scheibe eingeschlagen zu haben. Außerdem prüft die Polizei Zusammenhänge zu weiteren Sachbeschädigungen in Linienbussen in den letzten zwei Wochen.

Gegen 08:45 Uhr machten Fahrgäste in einem Linienbus den Fahrer darauf aufmerksam, dass ein Unbekannter gerade nach dem Aussteigen eine der hinteren Scheiben eingeschlagen hätte. Diese war dabei gesplittert, der Fahrer alarmierte die Polizei. Mittels der Videoüberwachung der BSAG und der Täterbeschreibung stellten Einsatzkräfte den 25 Jahre alten Mann kurz darauf in einem Bus in der Falkenstraße und nahmen ihn vorläufig fest. In den vergangenen zwei Wochen war es vermehrt zu Sachbeschädigungen an Scheiben von Linienbussen in der Altstadt gekommen. Die Polizei prüft derzeit, ob der 25-Jährige für weitere Taten in Frage kommt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

