POL-HB: Nr.: 0073 --Fahrradfahrer schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehester Deich Zeit: 02.02.2023, 09:55 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es in Horn-Lehe zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei überfuhr der 64 Jahre alte Fahrer eines LKW einen 79-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Um 09:55 Uhr waren sowohl der Fahrradfahrer als auch der LKW in der Straße Am Lehesterdeich unterwegs. An der Kreuzung zur Lilienthaler Heerstraße hielten beide an der auf Rot stehenden Ampel an. Als sie auf Grün wechselte, wollte der 64-Jährige mit seinem LKW nach rechts abbiegen und fuhr den 79-Jährigen an, der geradeaus fahren wollte. Dieser stürzte daraufhin. Der LKW-Fahrer bemerkte den Sturz offenbar zu spät, so dass der LKW ein Bein überrollte. Der 79 Jahre alte Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Borgfelder Heerstraße in Richtung Innenstadt gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat aufgenommen.

