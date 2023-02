Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0072 --Schiffsunfall in Bremerhaven--

Bremen (ots)

Ort: Bremerhaven-Nordschleuse Zeit: 01.02.2023, 15.15 Uhr

Ein Autotransporter kollidierte am Mittwochnachmittag auf der Weser in Bremerhaven mit einer Spundwand. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach beim Einfahren in den Schleusenvorhafen der Nordschleuse die Leine des Schleppers. Durch den Starkwind war es der Schiffsführung des Autotransporters nicht möglich, die Kollision mit der Spundwand an der Südmole zu verhindern. Es kam zu erheblichen Sachschäden von etwa 50.000 Euro am beteiligten Schiff und der Spundwand. Das Schiff darf vorläufig nicht auslaufen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

