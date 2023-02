Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0071--Drogendealer im Visier der Polizei--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt / Bremen-Östliche Vorstadt, Steintor Zeit: 01.02.23

Die Polizei Bremen ging in dieser Woche erneut gegen die Drogendealer-Szene vor. Zahlreiche Ermittlerinnen und Ermittler sowie Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen, kontrollierten Rückzugorte wie Wettbüros und Kioske und verdächtige Personen. Dabei beschlagnahmten sie Bargeld, Drogen und Mobiltelefone sowie weitere wichtige Beweismittel. Vier mutmaßliche Drogendealer wurden vorläufig festgenommen. Neben Einsatzkräften aus Bremen kamen das Ordnungsamt und der Zoll sowie Rauschgifthunde zum Einsatz.

Bereits am Mittwochmorgen wurden zwei Wohnungen in Bremen durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen die zwei Bewohner. Sie werden verdächtigt, gewerbsmäßig mit Drogen zu handeln. Aus diesem Grund erließ das Amtsgericht Bremen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse, die am frühen Morgen vollstreckt wurden. Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten Bargeld, diverse Verkaufseinheiten Kokain, Handys und Drogenutensilien. Einer der Verdächtigen konnte angetroffen werden. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Nachmittag und Abend standen Rückzugsorte der Dealer-Szene im Fokus der Einsatzkräfte. Es wurden insgesamt neun Lokale und Kioske im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt aufgesucht und überprüft. Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte wieder Geld, mehrere Verkaufseinheiten Rauschgift, darunter meist Marihuana und Kokain, kontrollierten über 60 Personen und erteilten ein Dutzend Platzverweise. Drei mutmaßliche Drogenhändler wurden vorläufig festgenommen. In einem Lokal wurden Jugendschutz- und Zollverstöße festgestellt, ein Shop hatte zudem überhaupt keine Verkaufsgenehmigung. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen verstärkt im Kampf gegen die Drogen- und Gewaltkriminalität rund um den Hauptbahnhof im Einsatz. Im Fokus der Maßnahmen stehen insbesondere die Straßendealer, die durch ihre Aktivitäten die Gesundheit der Menschen belasten, für Folgestraftaten sorgen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Bremen negativ beeinflussen. Die Polizei Bremen wird weiterhin durch eine Vielzahl an Kontrollen eine hohe Präsenz im Bereich des Hauptbahnhofes zeigen und konsequent gegen die Drogenszene vorgehen, insbesondere gegen die Drogenhändler.

