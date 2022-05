Polizei Köln

POL-K: 220502-4-K Randalierer in Klinik mittels DEIG überwältigt

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagnachmittag (2. Mai) einen mutmaßlich unter der Wirkung von Betäubungsmittel stehenden Mann (25) mit Hilfe des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) in einer Klinik in Merheim überwältigt. Das Klinikpersonal hatte die Polizei alarmiert, nachdem der Mann Teile des Behandlungszimmers zerstört und sich mit der Stange einer Metallkonstruktion bewaffnet hatte. Als Polizisten eintrafen, befand sich der 25-Jährige in einem von außen einsehbaren, verschlossenen Raum. Aufgrund der von ihm ausgehenden Aggressionen war eine gefahrlose Annäherung nicht möglich. Nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten setzten die Polizisten das DEIG ein. Erst nach der anschließenden Verabreichung eines Beruhigungsmittels zeigte sich der dank des DEIG-Einsatzes nahezu unverletzt gebliebene Mann gegenüber den Polizisten ansprechbar.

Er war bereits am Vormittag mittels Rettungswagen nach einem vorherigen Polizeieinsatz aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung eingeliefert worden. (ph/de)

