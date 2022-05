Polizei Köln

POL-K: 220502-3-K Verkehrsunfallflucht in Kölner Altstadt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 4. April in der Kölner-Altstadt sucht die Polizei einen silbernen Kombi mit Kölner Kennzeichen sowie dessen Fahrer. Gegen 18.30 Uhr soll er in der Elisenstraße einer 20 Jahre alten Fußgängerin über den Fuß gefahren und nach einem kurzen Gespräch in Richtung Zeughausstraße geflüchtet sein.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bitten um Hinweise zu dem Flüchtigen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell