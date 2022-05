POL-K: 220501-2-K Polizisten beenden Alkoholfahrt nach kurzer Verfolgung

Köln (ots) - In der Nacht zu Sonntag (1. Mai) hat die Polizei im Stadtteil Humbolt-Gremberg zwei Autos und die Führerscheine der Fahrer beschlagnahmt. Einem Streifenteam waren gegen 1 Uhr ein grauer Mercedes (Fahrer: 21) und ein dunkler Jeep (Fahrer: 32) an der Kreuzung Max-Glomsda-Straße/Rolshover Straße in ...

mehr