POL-K: 220429-4-K Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall mit Kind - Zeugensuche

Köln (ots) - Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Mittwochabend (27. April) die Wohnung eines 44 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealers an der Frankfurter Straße in Mülheim durchsucht. Gegen 21 Uhr drangen die Polizisten überraschend in das Appartement in einem Mehrfamilienhaus nahe dem Wiener Platz ein und ...

