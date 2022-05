Polizei Köln

POL-K: 220501-1-K Polizei beschlagnahmt Autos und Führerscheine nach illegalem Rennen

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (1. Mai) hat die Polizei im Stadtteil Humbolt-Gremberg zwei Autos und die Führerscheine der Fahrer beschlagnahmt. Einem Streifenteam waren gegen 1 Uhr ein grauer Mercedes (Fahrer: 21) und ein dunkler Jeep (Fahrer: 32) an der Kreuzung Max-Glomsda-Straße/Rolshover Straße in Köln-Poll aufgefallen. Beide Fahrzeuge standen an der Ampel unmittelbar vor dem Streifenwagen nebeneinander. Als diese auf "Grün" sprang, beschleunigten die Männer ihre Autos, überholten sich gegenseitig und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Rolshover Straße in Richtung Kalk. In Höhe der Kreuzung zur Gremberger Straße stellten die Einsatzkräfte die beiden Fahrer an der nächsten roten Ampel, untersagten die Weiterfahrt, ließen die Fahrzeuge abschleppen und fertigten entsprechende Strafanzeigen. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell