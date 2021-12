Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Frau (80) gegen 14:00 Uhr in Oberhausen überfallen

Oberhausen (ots)

Am 27.12.2021 gegen 14:00 Uhr ist eine Frau (80) im Bereich Niebuhrstraße/Duisburger Straße beraubt worden. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die Frau (80) ging auf der Niebuhrstraße in Richtung Duisburger Straße. Plötzlich wurde sie von hinten gegen eine Wand gestoßen. Danach entriss ihr ein Unbekannter die Handtasche. Die geschockte Frau sah noch, wie zwei Männer auf der Niebuhrstraße in Richtung Unterführung flüchteten. In der Tasche befanden sich wichtige Personaldokumente und Bargeld. Täterbeschreibung: beide Männer sollen 25-30 Jahre alt sein, beide trugen schwarze Kapuzenpullover und weiße Nike Schuhe, der erste hatte eine helle Jeans und eine Strickmütze an, der zweite eine schwarze Jogginghose. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, meldet sich bitte bei der Oberhausener Polizei.

