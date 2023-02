POL-HB: Nr.: 0075 --Bremer bedroht Bundesgesundheitsminister

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehester Deich Zeit: 02.02.2023, 09:55 Uhr Am Donnerstagmorgen kam es in Horn-Lehe zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei überfuhr der 64 Jahre alte Fahrer eines LKW einen 79-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Um 09:55 Uhr waren sowohl der Fahrradfahrer als ...

mehr