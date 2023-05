Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am 11. Mai gegen 15.50 Uhr ist es auf der Süd-Nord-Straße in Meppen, zwischen Wesuwe Siedlung und Rühlerfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeug und einem roten VW Kombi gekommen. Der bislang unbekannte, vermutlich grüne Transporter befuhr die genannte Straße aus Richtung Rühlerfeld in Richtung Wesuwe Siedlung. Die 26-jährige Fahrerin des VWs befuhr in entgegengesetzte Fahrtrichtung. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der linke Außenspiegel des VWs beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

