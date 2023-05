Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag gegen 09:45 Uhr, überholte ein bislang unbekannter Pkw in der Straße Splitting rechts in Papenburg einen Linienbus, der in Richtung Küstenkanal fuhr. Durch das Überholmanöver mussten zwei entgegenkommende Fahrzeugführer stark abbremsen, wodurch es schließlich zu einem Unfall zwischen diesen beiden Fahrzeugen kam. Der überholende Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw angeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

