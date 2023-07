Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, gemeinschaftlicher Ladendiebstahl - Öffentlichkeitsfahndung Fotos der Täter veröffentlicht

Greven (ots)

Nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl im Januar dieses Jahres sucht die Polizei jetzt mit einem Fahndungsfoto nach den Tätern. Die Männer hatten am Dienstag (17.01.2023) gegen 16.00 Uhr aus dem Elektrogeschäft an der Alte Münsterstraße 5 in Greven zwei Spielkonsolen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/9284455. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/109496

