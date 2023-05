LPI-SHL: Unfall Pkw/Pkw

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Diebe waren in der Nacht zu Montag in Zella-Mehlis zu Gange. Sie entwendeten ein mit Faltschloss gesichertes E-Bike, welches vor einem Wohnhaus in der Straße der Freundschaft abgestellt war. Es handelt sich um ein grünes E-Bike mit schwarzer Fahrradtasche. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei (03681 369-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr