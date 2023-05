LPI-SHL: Geldautomat angegriffen

Meiningen (ots) - Ca. 25.000 Euro Schaden entstanden Samstagabend bei dem Brand einer Lagerhalle auf einem Betriebsgelände "Am Flutgraben" in Meiningen. Die Halle von etwa 12 Quadratmeter stand in Vollbrand. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Meininger Polizei (03693 591-0) in Verbindung zu setzen. ...

