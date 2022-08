Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte entwenden diverse Werkzeuge aus Transporter

Neubrandenburg/Malchin (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg kam es zu zwei Fahrzeugaufbrüchen in der Zeit vom 10.08.2022 bis zum 12.08.2022.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 10.08.2022 15:30 Uhr bis zum 11.08.2022, 07:45 Uhr gewaltsam in den Container eines Firmentransporters, welcher in 17153 Krummsee im Bereich des Friedhofes parkte. Aus dem Container entwendeten die Täter u.a. sechs Motorsägen, ein Ladegerät, einen Akkumulator und ein Fällheber des Herstellers Stihl sowie einen Benzinkanister. Die Schadenshöhe wird auf ca. 8.300 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Sachverhalt kam es im Bereich des Neubrandenburger Stadtteils Fritscheshof. In der Zeit vom 11.08.2022 16:20 Uhr bis zum 12.08.2022 06:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige widerrechtlich in das Fahrzeuginnere eines im Erzgang geparkten Transporters der Marke Fiat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250 Euro.

Die Ermittlungen wurden vom Kriminalkommissariat Neubrandenburg sowie von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin übernommen.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdiebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224, der Polizei in Malchin unter 03994 - 2310 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell