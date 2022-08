Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar gegen eine noch unbekannte Person, die am Mittwoch zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr mit einem Fahrzeug einen Opel beschädigte, der in der Bottwarstraße in Oberstenfeld auf einem Parkplatz stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich die unbekannte Person aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07144 900-0 entgegen.

