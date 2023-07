Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Festnahmen nach zahlreichen Geschäftseinbrüchen Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Steinfurt (ots)

Die Polizei Steinfurt hat am Donnerstag (06.07.2023) zwei Männer aus Steinfurt und Metelen (35 Jahre und 30 Jahre alt) festgenommen. Sie stehen im Verdacht für zahlreiche Einbrüche in Bäckereien und Versorgungsmärkte in den Kreisen Steinfurt und Borken verantwortlich zu sein. Die Kriminalpolizei bearbeitet rund 40 solcher Straftaten. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen gerieten die beiden polizeibekannten Männer in den Fokus. Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurde bei ihnen Tatwerkzeuge und Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die Täter stehen ebenfalls im Verdacht, noch in der Nacht zu Donnerstag (06.07.2023) einen Einbruchsversuch in eine Bäckerei in Gescher und einen Einbruch in eine Bäckerei in Stadtlohn begangen zu haben (Hier geht's zur Pressemitteilung der KPB Borken: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5552425). Durch das Amtsgericht sind gegen die beiden Einbrecher Untersuchungshaftbefehle erlassen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell